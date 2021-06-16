Китай и Россия построят международную лунную станцию в 2026-2035 годах

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Китай и Россия планируют приступить к строительству международной научной лунной станции в 2026 году и полностью завершить его к 2035 году. Об этом на Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 заявил заместитель руководителя программы по исследованию Луны Национального космического управления Китая (CNSA) Пэй Чжаоюй.

С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

Китай и Россия планируют запустить шесть миссий на подготовительном этапе по созданию международной научной лунной станции. Как следует из презентации, Китай запустит три миссии - CE-4 ("Чанъэ-4"), CE-6 и CE-7. Россия также планирует осуществить запуск миссий "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27".