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Международная лунная станция получит прыгающего робота и несколько луноходов

Россия и Китай планируют оснастить станцию несколькими умными мини-роверами, предназначенными для исследования поверхности Луны

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Китай и Россия планируют оснастить создаваемую международную лунную станцию прыгающим роботом и несколькими луноходами. Об этом на Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 сообщил в среду заместитель руководителя программы исследования Луны Национального космического управления Китая (CNSA) Пэй Чжаоюй.

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Согласно представленной им дорожной карте проекта, транспортная инфраструктура станции будет включать в себя исследовательский и технический луноходы, а также прыгающего робота. Стороны планируют оснастить станцию несколькими умными мини-роверами, предназначенными для исследования поверхности естественного спутника Земли.

CNSA в рамках GLEX-2021 сообщило, что строительство международной научной лунной станции намечено полностью завершить к 2035 году. С 2026 по 2030 год запланированы две миссии по отработке технологий посадки и доставки грузов, а также по возвращению на Землю образцов лунной породы. С 2031 по 2035 год стороны развернут инфраструктуру на орбите и поверхности Луны, в том числе комплексы связи, а также электроэнергетическое, исследовательское и другое оборудование.

Теги
РоссияКитай
Китай и Россия построят международную лунную станцию в 2026-2035 годах
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