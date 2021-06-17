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Экомониторингом из космоса может заняться одна из заложенных в "Сфере" группировок

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что для мониторинга выбросов CO2 по теме так называемых углеродных единиц потребуется создание специального оборудования для спектрального анализа
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает два варианта мониторинга из космоса выбросов CO2: создание отдельной группировки или оснащение специальным оборудованием космических аппаратов, уже заложенных в программе "Сфера". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Глава госкорпорации отметил, что для мониторинга выбросов CO2 по теме так называемых углеродных единиц, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, потребуется создание специального оборудования для спектрального анализа.

"Либо мы эти элементы наблюдения поставим на одну из существующих группировок, заложенных в "Сфере", либо мы это сделаем как отдельный космический аппарат, дополним "Сферу" компактной группировкой", - отметил Рогозин на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

По словам гендиректора Роскосмоса, решение по этому поводу пока не принято. "В течение ближайшей недели в соответствии с моим поручением АО "РКС" должны внести свои предложения по установке такого рода оборудования на нашу перспективную группировку", - пояснил глава госкорпорации, добавив, что окончательное решение будет принято до осени.

Рогозин напомнил, что некоторые российские спутники ("Канопусы", "Метеоры", "Аист") уже занимаются экомониторингом. Они в том числе контролируют с орбиты пожары, разливы рек, подтопления. Новое оборудование позволит засекать выбросы CO2, парниковые эффекты, математически обрабатывать эту информацию.

"Для России это крайне важно, потому что она среди трех стран (плюс Бразилия и Канада), которые являются главными "легкими" для всей нашей планеты, для всего человечества. Поэтому мы хотим понимать, какой у нас баланс внутри страны с выбросами, какие проблемы создают для нас наши соседи, которые иначе относятся к вопросам экологии", - отметил глава Роскосмоса.

Углеродные единицы

В начале июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что в мире создается принципиально новый рынок, где будут обращаться так называемые углеродные единицы. По его словам, это своего рода актив, который характеризует объем поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом. Президент добавил, что уже сегодня многие страны и объединения планируют принимать эти единицы от экспортеров, компенсируя выбросы от производства ввозимых товаров.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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