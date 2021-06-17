В Китае заявили, что не планируют использовать иностранные ракеты для проектов на орбите

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Китай пока не планирует использовать иностранные ракеты-носители в ходе международного сотрудничества на орбитальной станции КНР. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в четверг руководитель проекта по разработке пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12" Хэ Юй.

"В данном случае мы полагаемся на собственные технологии и, я думаю, сможем выполнять миссии полностью на их основе, - сообщил он. - Поэтому мы не рассматриваем возможность использования иностранных технологий".

В то же время конструктор признал, что в принципе орбитальная станция КНР сможет обеспечить стыковку с космическими кораблями других стран. "С технической точки зрения тут не предвидится никаких трудностей", - уточнил Хэ Юй.

Торможение двигателем

Хэ Юй рассказал, что Китай в ходе реализации своей программы пилотируемых космических полетов пока не использует передовую технологию торможения реактивным двигателем при возвращении космонавтов с орбиты на Землю.

"В процессе реализации проекта по отправке космонавтов на китайскую орбитальную станцию мы все-таки планируем обеспечить их возвращение и посадку при помощи традиционных [парашютных] технологий", - сообщил он.

По словам конструктора, после того как представители КНР проведут на орбите три месяца, они должны будут приземлиться недалеко от места запуска корабля, доставившего их на космическую станцию. Хэ Юй отметил, что в принципе национальные технологии позволяют осуществить посадку и на воду, однако пока такой задачи не ставится.

"Что касается времени, в течение которого аппарат после приводнения способен сохранять положительную плавучесть, то у нас есть для этого свои критерии, о которых я не буду говорить в деталях", - подытожил собеседник агентства.

Технология торможения реактивным двигателем при посадке позволяет полностью избежать мелких травм, которые периодически получают космонавты при приземлении с помощью парашютной технологии. Такой новый способ применяется на американском многоразовом пилотируемом корабле Crew Dragon.

В четверг Китай успешно отправил на орбиту космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту. Старт был осуществлен в 09:22 по местному времени (04:22 мск, среда) с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F.

Китайская станция будет находиться на высоте от 340 до 450 км и, как ожидается, прослужит более десяти лет. Она рассчитана на трех космонавтов (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составит 66 тонн, объем отсеков достигнет 110 куб. м. Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.