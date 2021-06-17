В "Главкосмосе" допустили смену дизайна ракеты за отдельную плату для коммерческих пусков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Текущие контракты "Главкосмоса" (входит в Роскосмос) на коммерческие запуски не подразумевают смену дизайна ракеты "Союз", но такая услуга может быть доступна для заказчика за отдельную плату. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Дмитрий Лоскутов на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX).

"Любые изменения на ракете-носителе может производить только ее производитель, то есть РКЦ "Прогресс". И эта услуга является платной для заказчика. Текущие контракты АО "Главкосмос" пока не подразумевают изменения расцветки ракет-носителей", - отметил Лоскутов.

Как уточнил гендиректор компании, изменение ливреи ракеты зависит от пожелания заказчика. "Если клиент захочет изменить цветовую схему, то мы, разумеется, готовы пойти навстречу его пожеланиям", - пояснил он.

В марте текущего года впервые был изменен дизайн ракеты-носителя "Союз-2". Ракета для запуска 38 космических аппаратов была окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Смена дизайна является отсылкой к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты-носителя "Восток" (на такой ракете совершил первый в истории человечества полет в космос Юрий Гагарин) и фирменным цветам компании "Главкосмос пусковые услуги" и Роскосмоса.