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Роскосмос планирует обсудить тему экомониторинга из космоса с зарубежными партнерами

Глава Роскосмоса ранее сообщал, что видит большие перспективы в развитии сотрудничества с США в сфере космоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Роскосмос может в будущем обсудить с партнерами совместный экологический мониторинг из космоса. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я думаю, что как только у России появится техническая проработка этих вопросов (осуществления экологического мониторинга из космоса - прим. ТАСС), мы сможем обсуждать ее и с другими партнерами", - сказал Рогозин на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

Глава Роскосмоса отметил, что во вторник он провел в Санкт-Петербурге переговоры с руководителем Норвежского космического агентства. "Мы обсуждали тему экологического мониторинга в разрезе Арктики и Северного морского пути", - добавил он.

Ранее Рогозин сообщал, что видит большие перспективы в развитии сотрудничества с США в сфере космоса, в частности в сфере экологического мониторинга.

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