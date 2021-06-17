Китайский корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с орбитальной станцией КНР

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 17 июня. /ТАСС/. Китайский космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту произвел успешную стыковку со строящейся орбитальной станцией КНР. Трансляцию стыковки в прямом эфире вело Центральное телевидение Китая.

На борту корабля находятся три космонавта - Не Хайшэн (командир экипажа), Лю Бомин и Тан Хунбо. Их полет продолжался около шести с половиной часов. Теперь станция состоит из трех элементов - базового модуля "Тяньхэ", грузового корабля "Тяньчжоу-2" и пилотируемого "Шэньчжоу-12".

"Шэньчжоу-12" был запущен на орбиту в четверг утром в 09:22 по пекинскому времени (04:22 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель "Чанчжэн-2-эф".

Китай с периодичностью раз в несколько лет осуществляет пилотируемые космические миссии, первая из них ("Шэньчжоу-1") в тестовом режиме (без человека) была осуществлена в ноябре 1999 года. КНР впервые отправила в околоземное пространство космонавта в октябре 2003 года (Ян Ливэй). Нынешний старт - первый пилотируемый запуск Китая с октября 2016 года. Это будет самый долгий срок непрерывного пребывания (три месяца) китайских космонавтов на орбите.