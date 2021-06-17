Роскосмос поздравил коллег из Китая с успешным запуском к новой орбитальной станции

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Роскосмос поздравил Национальное космическое управление Китая (CNSA) с успешным запуском тайконавтов к новой орбитальной станции. Об этом говорится в сообщении, распространенном госкорпорацией в четверг.

"Поздравляем наших китайских коллег с успешным запуском трех тайконавтов на пилотируемом космическом корабле "Шеньчжоу-12" к новой китайской станции "Тяньхэ", - говорится в сообщении.

Как отметили в Роскосмосе, китайские космические технологии активно развиваются, а успешный запуск является уверенным шагом вперед. "Вместе мы сможем сделать еще больше! Как уже ранее было объявлено, мы будем совместно реализовывать новый проект Международной научной лунной станции. Россия и Китай надолго станут надежными партнерами в долгосрочном освоении ближнего и дальнего космоса", - подчеркнули в госкорпорации.

"Шэньчжоу-12" был запущен на орбиту в четверг утром в 09:22 по пекинскому времени (04:22 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель "Чанчжэн-2-эф". Позже корабль произвел успешную стыковку со строящейся орбитальной станцией КНР.