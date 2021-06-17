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Несколько стран проявили интерес к российской системе связи "Гонец"

Представители Китая, Румынии и одной из стран Южной Америки намерены изучить ее технические возможности и разместить приемо-передающие станции на своей территории, заявил глава компании "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Три страны проявили интерес к российской спутниковой системе "Гонец", в том числе разместив приемо-передающие станции на своей территории. Об этом на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 сообщил ТАСС генеральный директор компании "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков.

"Китай, Румыния и одна из стран Южной Америки в ходе GLEX-2021 проявили интерес к спутниковой системе "Гонец". Они заинтересовались не только сервисами, но и техническими возможностями, в том числе установкой приемо-передающих станций на своей территории", - отметил он.

По словам гендиректора компании, с ними и другими участниками конференции также обсуждались вопросы частотного регулирования.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

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