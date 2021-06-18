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Китай запустил спутник дистанционного зондирования Yaogan-30-09

Этот аппарат будет использоваться для изучения условий воздействия внешнего электромагнитного поля, указали в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Китай в пятницу успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Yaogan-30-09. Об этом сообщила газета "Чжунго хантяньбао".

Как уточняется на странице издания в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 14:30 по местному времени (09:30 мск) при помощи ракеты CZ-2C с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Он стал 375-м для носителей серии "Чанчжэн".

По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники, этот аппарат в составе группы спутников будет использоваться для изучения условий воздействия внешнего электромагнитного поля.

Кроме того, как сообщает газета, вместе с Yaogan-30-09 был запущен наноспутник "Тяньци синцзо-14", который займется сбором данных в слепых зонах, не охваченных китайскими спутниковыми системами.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к изучению поверхности которого они уже приступили.

Согласно официальному заявлению корпорации, в текущем году Китай осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд.

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