Китайские космонавты установили на орбитальной станции Wi-Fi

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Китайские космонавты на следующий день после прибытия на орбитальную станцию первым делом установили точку беспроводного доступа Wi-Fi. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, эту задачу они выполнили утром почти сразу после подъема. Теперь тайконавты (так в КНР называют космонавтов) смогут связаться с центром управления полетами, а также поговорить с членами семьи и близкими из любой точки станции.

Базовый модуль "Тяньхэ" оборудован всем необходимым аудио- и видеооборудованием, а также средствами высокоскоростной интернет-связи. В свободное от работы и научных опытов время космонавтам разрешено слушать музыку, играть, смотреть фильмы и телевидение в прямом эфире, отправлять родственникам, друзьям и коллегам фото, видео и текстовые сообщения.

Также станция оснащена некоторыми функциями "умного" дома: экипажи могут при помощи мобильных устройств регулировать освещение в разных отсеках и даже удаленно разогреть еду в микроволновке на "кухне".

Пилотируемый космический корабль "Шеньчжоу-12" был запущен на орбиту в четверг утром в 09:22 по пекинскому времени (04:22 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель "Чанчжэн-2-эф". Позже корабль произвел успешную стыковку с базовым модулем "Тяньхэ" строящейся орбитальной станции КНР.