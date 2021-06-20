Астронавты на МКС завершили установку новой солнечной батареи и развернули ее

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Американец Шейн Кимброу и французский астронавт Тома Песке завершили в воскресенье выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), во время которого закончили установку новой солнечной батареи и развернули ее. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Второй за неделю выход астронавтов NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) в космос продолжался около шести с половиной часов. Кимброу и Песке закончили работу, начатую ими в среду. Они закрепили батарею на внешней поверхности орбитального комплекса, подключили и развернули ее. Они также провели подготовку для последующей установки второй солнечной батареи. Ожидается, что данные работы продолжат 25 июня.

Ранее NASA сообщило, что монтаж и развертывание в общей сложности шести панелей iROSA, завершить которые предполагается в 2022 году, позволит повысить мощность энергосистемы станции.

В NASA также ранее отмечали, что имеющиеся солнечные батареи работают нормально, но появились признаки их износа. В космическом ведомстве констатировали, что первые солнечные батареи были установлены на орбитальном комплексе в декабре 2000 года и рассчитаны на 15 лет.