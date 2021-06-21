Орбиту МКС поднимут почти на 900 м

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет скорректирована на 890 м 24 июня. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Высоту орбиты Международной космической станции 24 июня 2021 года планируется увеличить на 890 м с помощью двигателей транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16", - отметили в госкорпорации.

По расчетным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш, его двигатели будут включены в 05:25 мск и проработают 466 секунд, импульс составит 0,5 м/с. Средняя высота орбиты станции после маневра составит около 420,26 км над Землей.

"Плановая коррекция орбиты проводится с целью формирования баллистических условий перед стартом американского корабля CST-100 Starliner (Boe-OFT 2), транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-18", - добавили в пресс-службе.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.