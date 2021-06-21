Крикалев продолжит курировать пилотируемые программы в Роскосмосе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сергей Крикалев, который ранее стал советником гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, продолжит работу в должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации.

"Сергей Константинович Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, такое решение принято после его встречи с Рогозиным с учетом опыта и компетенций Сергея Крикалева.