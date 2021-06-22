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Космонавт с МКС сфотографировал Брест в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны

На фото можно увидеть Брестскую крепость
© Пресс-служба Роскосмоса

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, сделал фото Бреста с орбиты в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, распространенном Роскосмосом.

"Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий в канун 22 июня сфотографировал город Брест. 22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории нашей страны. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война, освободительная война народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющаяся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945)", - говорится в сообщении.

Чуть ниже середины фото можно увидеть Брестскую крепость, защитники которой продолжали оборону как минимум месяц.

22 июня - День памяти и скорби в России - день начала Великой Отечественной войны. В 2021 году, как и годом ранее, из-за пандемии коронавируса часть приуроченных к памятной дате мероприятий будет проводиться в режиме онлайн.

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