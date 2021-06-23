Финалисты всероссийской программы в Подмосковье запустят в стратосферу 15 спутников

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Школьники и студенты в финале всероссийской программы "Стратосферный спутник" в Подмосковье доработают проекты и запустят малые космические аппараты формата CubeSat на высоту около 30 км, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

Организаторами программы выступают инженерная компания "Стратонавтика", методическая компания "Образование будущего" и НКО "Космический рейс", генеральный партнер - ГК "Роскосмос", оператор программы - проект "Практики будущего" Кружкового движения НТИ. Среди партнеров - МГУ имени М.В. Ломоносова, "Малая академия наук "Импульс" в Черноголовке, Сколковский институт науки и технологий.

"Финал первой всероссийской научно-исследовательской программы для школьников и студентов "Стратосферный спутник" стартует 23 июня в Черноголовке Московской области. Командам предстоит в очном формате доработать проекты стратосферных экспериментов, над которыми трудились с апреля, и провести запуск малых космических аппаратов формата CubeSat на высоту около 30 км", - сообщили в пресс-службе.

Всероссийская программа стартовала в апреле 2021 года. Заявки на участие подали более 70 команд из 30 российских городов. Во время отборочного этапа участники выполнили задания по программированию и представили развернутое эссе с описанием своего эксперимента. По итогам оценки независимой экспертной комиссии в финал вышли 15 команд, в каждой из которых по три участника - из Московской, Саратовской, Новосибирской, Ленинградской областей, Москвы, Республик Мордовия, Татарстан, Ингушетия, Чувашской Республики и Краснодарского края.

За месяц до финала каждой команде доставили набор-конструктор "Стратосферный спутник". В него входят компоненты для сборки функциональной модели спутника по стандарту малых космических аппаратов CubeSat, датчики, макетная плата и другие компоненты. В ходе подготовки к заключительному этапу участникам предстояло собрать спутник, спроектировать полезную нагрузку и сам эксперимент, результаты которого планируется получить после запуска в стратосферу, при этом понять, как наиболее эффективно разместить все оборудование внутри аппарата.

В финале, который пройдет в Подмосковье с 23 по 28 июня, команды доработают макеты спутников, получат консультации профильных экспертов и специалистов из отрасли и проведут реальные запуски космических аппаратов на шарах-зондах на высоту около 30 км, где условия среды приближены к космическим. Команды получат данные измерительных устройств полезной нагрузки стратосферных спутников - давление, температура, фото и видео, концентрация веществ в атмосфере и другие - и представят их на итоговой презентации экспертам.