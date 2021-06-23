Умер специалист в области спутникостроения Григорий Чернявский

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Один из видных специалистов в области космического аппаратостроения Григорий Чернявский умер на 95-м году жизни, говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду. С 1990 года он являлся членом-корреспондентом РАН; был автором и соавтором около 300 научных трудов, пять монографий, 145 изобретений.

"22 июня 2021 года ушел из жизни Григорий Маркелович Чернявский (22.08.1926 - 22.06.2021) - один из основоположников системного подхода в космическом аппаратостроении, видный специалист в области создания спутниковых систем радиосвязи, радионавигации и дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.

Чернявский принимал участие в разработке первых в мире спутниковых систем связи "Стрела-1", телевещания "Экран", радиосвязи "Молния-Орбита", навигации "Циклон". "Неоценим его вклад в проекты по созданию навигационных спутников "Цикада", "Надежда", "Ураган", геодезических спутников "Сфера" и "Муссон", - подчеркнули в Роскосмосе.