"Радар ммс" прорабатывает вопрос использования экранопланов для спасения космонавтов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Радар ммс" прорабатывает возможность использования экранопланов для спасения космонавтов. Об этом сообщил в интервью ТАСС на МВМС-2021 генеральный конструктор компании Георгий Анцев.

"Особый интерес к экранопланам, как мне кажется, сегодня должен быть у Роскосмоса в связи с развитием космодрома Восточный. Прогнозируемое увеличение количества пилотируемых полетов в космос потребует повышения эффективности поисково-спасательных работ", - сказал Анцев.

Он пояснил, что если на старте возникнет нештатная ситуация, капсула с космонавтами аварийно отстыкуется и приводнится в Тихом океане.

"Как в этом случае быстро добраться до них на девятитысячеметровом отрезке траектории? Выводить в полном составе Северный и Тихоокеанский флоты, обращаться за помощью к иностранным коллегам? Их будет необходимо оперативно найти и оказать помощь. Экраноплан для таких аварийно-спасательных работ - идеальное средство", - подчеркнул он.