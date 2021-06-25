{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Virgin Galactic получила лицензию на коммерческие запуски после успешного испытания

После тщательного анализа данных, полученных в ходе испытательного полета 22 мая, компания сможет продолжить подготовку к оставшимся трем испытательным полетам

ТАСС, 25 июня. Федеральное авиационное управление США (FAA) обновило лицензию компании Virgin Galactic, позволяющую отправлять пассажиров в космос. Информация об этом появилась в пятницу на сайте Virgin Galactic.

Как следует из сообщения на сайте, обновление лицензии оператора Virgin Galactic, которая была выдана компании в 2016 году, означает, что FAA одобрила ее для осуществления полетов клиентов. "Сегодняшнее подтверждение FAA нашей лицензии на полный коммерческий запуск в сочетании с успешным испытательным полетом 22 мая вселяет в нас уверенность, поскольку мы приступаем к нашему первому испытательному полету с полным экипажем этим летом", - прокомментировал решение авиационного управления Майкл Колглейзер (Michael Colglazier), исполнительный директор Virgin Galactic.

В тексте также говорится о завершении тщательного анализа данных, полученных в ходе испытательного полета 22 мая, который прошел успешно с выполнением всех поставленных целей. После изучения этих сведений Virgin Galactic может продолжить подготовку к оставшимся трем испытательным полетам.

Предыдущие испытания

Ранее, 22 мая 2021 года, самолет-носитель, к днищу которого крепился космолет, взлетел с космодрома "Америка". После того, как он поднялся на заданную высоту 16 км, от него отсоединился космолет Unity с двумя пилотами на борту.

Космолет в помощью собственных двигателей поднялся на высоту более 89 км - выше границы космоса (80,45 км), которой придерживаются в ВВС США. Таким образом, "с сегодняшним полетом Нью-Мексико стал третьим американским штатом, с территории которого осуществлялись пилотируемые космические полеты", подчеркнули в Virgin Galactic. В завершение испытаний Unity плавно снизился и приземлился на взлетно-посадочную полосу космодрома.

В декабре 2020 года аналогичные испытания завершились неудачно. Космолет, предназначенный для суборбитальных полетов, отделился от носителя и запустил свой двигатель, но заглушил его через секунду. Далее он совершил планирующий полет вниз и благополучно приземлился.

Согласно замыслу разработчиков, Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от носителя, и проводит в полете более двух часов. Он способен брать на борт до шести пассажиров, которым предоставляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.

Теги
США
"Радар ммс" прорабатывает вопрос использования экранопланов для спасения космонавтов
Генеральный конструктор НПП Георгий Анцев связывает особый интерес к экранопланам с развитием космодрома Восточный
"Радар ммс" прорабатывает вопрос использования экранопланов для спасения космонавтов
Читать полностью