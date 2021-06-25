Virgin Galactic получила лицензию на коммерческие запуски после успешного испытания

ТАСС, 25 июня. Федеральное авиационное управление США (FAA) обновило лицензию компании Virgin Galactic, позволяющую отправлять пассажиров в космос. Информация об этом появилась в пятницу на сайте Virgin Galactic.

Как следует из сообщения на сайте, обновление лицензии оператора Virgin Galactic, которая была выдана компании в 2016 году, означает, что FAA одобрила ее для осуществления полетов клиентов. "Сегодняшнее подтверждение FAA нашей лицензии на полный коммерческий запуск в сочетании с успешным испытательным полетом 22 мая вселяет в нас уверенность, поскольку мы приступаем к нашему первому испытательному полету с полным экипажем этим летом", - прокомментировал решение авиационного управления Майкл Колглейзер (Michael Colglazier), исполнительный директор Virgin Galactic.

В тексте также говорится о завершении тщательного анализа данных, полученных в ходе испытательного полета 22 мая, который прошел успешно с выполнением всех поставленных целей. После изучения этих сведений Virgin Galactic может продолжить подготовку к оставшимся трем испытательным полетам.

Предыдущие испытания

Ранее, 22 мая 2021 года, самолет-носитель, к днищу которого крепился космолет, взлетел с космодрома "Америка". После того, как он поднялся на заданную высоту 16 км, от него отсоединился космолет Unity с двумя пилотами на борту.

Космолет в помощью собственных двигателей поднялся на высоту более 89 км - выше границы космоса (80,45 км), которой придерживаются в ВВС США. Таким образом, "с сегодняшним полетом Нью-Мексико стал третьим американским штатом, с территории которого осуществлялись пилотируемые космические полеты", подчеркнули в Virgin Galactic. В завершение испытаний Unity плавно снизился и приземлился на взлетно-посадочную полосу космодрома.

В декабре 2020 года аналогичные испытания завершились неудачно. Космолет, предназначенный для суборбитальных полетов, отделился от носителя и запустил свой двигатель, но заглушил его через секунду. Далее он совершил планирующий полет вниз и благополучно приземлился.

Согласно замыслу разработчиков, Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от носителя, и проводит в полете более двух часов. Он способен брать на борт до шести пассажиров, которым предоставляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.