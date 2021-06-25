Вертолет Ingenuity налетал на Марсе уже почти километр

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity за восемь полетов, которые начались 19 апреля, пролетел в общей сложности почти километр. Об этом сообщил в четверг американский специализированный портал SpaceNews со ссылкой на представителя Лаборатории реактивного движения (ЛРД) НАСА Тедди Тзанетоса.

По его словам, восьмой полет состоялся 21 июня. Вертолет преодолел за 77,4 секунды расстояние 160 метров и сейчас находится в 133,5 метра от марсохода Perseverance, вместе с которым он был доставлен в кратер Езеро 18 февраля. Тзанетос напомнил, что 30 апреля Ingenuity пролетел в совокупности 266 метров, проведя в воздухе 118 секунд.

"Мы надеемся, что наш проект продлится еще по меньшей мере несколько месяцев, и аппарат совершит новые полеты", - приводит портал слова Тзанетоса, отметившего, что в планах - попробовать отправить вертолет в полет сразу на расстояние 1 километр, для чего ему потребуется находиться в воздухе до трех минут. "Это будет предел его возможностей", - добавил представитель ЛРД.

Как указал Тзанетос, информация о том, как ведет себя на поверхности Красной планеты Ingenuity, призвана помочь в создании следующего марсианского вертолета. Он будет больше по размерам и оснащен шестью несущими винтами. Предполагается, что масса аппарата составит примерно 30 кг, в то время как Ingenuity весит 1,8 кг. Представитель ЛРД не стал уточнять, во сколько обойдется новый проект и когда планируется отправить вертолет на Марс.

НАСА рассчитывает использовать Ingenuity, в разработку которого было вложено 80 млн долларов, для изучения тех районов, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач. Цель миссии марсохода - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.