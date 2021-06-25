Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил РФ осуществил успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В пятницу, 25 июня, в 22:50 мск с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. "Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - добавили в министерстве.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС России, сообщили в Минобороны России.

"Стартовавшая в 22:50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1б" в расчетное время - 22:52 мск - принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.

Это второй пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2021 году. Предыдущий был успешно проведен с северного космодрома 2 февраля. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие шестнадцать лет с северного космодрома проведено 46 пусков ракет-носителей "Союз-2" среднего класса 1А и 1Б, а также 6 пусков ракет-носителей "Союз-2" легкого класса этапа модернизации 1 В.