Ракета-носитель "Союз-2" вывела на орбиту аппарат нового поколения в интересах Минобороны

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк в 22:50 мск в пятницу, вывела на орбиту космический аппарат нового поколения в интересах Минобороны России, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Стартовавшая сегодня, 25 июня, в 22:50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, старт ракеты и выведение космического аппарата прошли в штатном режиме.

Наземные средства ВКС России приняли на управление космический аппарат нового поколения, который был запущен с космодрома Плесецк. "Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2550".

Это был второй пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2021 году. Предыдущий был успешно проведен с северного космодрома 2 февраля 2021 года.