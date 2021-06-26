Роскосмос разработал способ стыковки спутников для их ремонта на орбите

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Роскосмос запатентовал способ сближения космических аппаратов на орбите для сервисного обслуживания спутников. Об этом говорится в материалах, распространенных Федеральным институтом промышленной собственности (имеются в распоряжении ТАСС).

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"Изобретение относится к управлению относительным движением активного (АКА) и пассивного (ПКА) космических аппаратов. <...> Технический результат состоит в упрощении системы управления движением АКА", - говорится в патенте.

Пассивный аппарат будет находиться на орбите, движение активного должно быть с ним синхронизировано. "Для этого активный космический аппарат в дополнение к бортовой системе управления оснащают системой наблюдения с датчиками и блоком обработки информации, в программу которого вводят визуальный 3D-образ пассивного космического аппарата", - отмечается в документе.

Чтобы синхронизировать движение, активный аппарат сравнивает показания размера и положения реальной индикаторной линии (выделяется для сравнения) и визуального образа пассивного спутника. Если они отличаются, двигательной установке выдается команда на импульс для придания вращения.

"При достижении синхронизации вращения космических аппаратов индикаторные линии (наблюдаемая от пассивного космического аппарата и из образа активного космического аппарата) совпадают, совпадение поддерживается с помощью работы двигательной установки активного космического аппарата в течение всего процесса проведения орбитального обслуживания (до момента установления жесткой связи космических аппаратов)", - уточняется в патенте.

Среди задач, которые может выполнять активный спутник, удаление космического мусора, дозаправка топливом и ремонт элементов обслуживаемого аппарата, изменение его орбиты и другие.