Госкомиссия одобрила вывоз ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb на Восточном

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Госкомиссия на космодроме Восточный приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 спутниками британской связи OneWeb на стартовый стол. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу.

"На космодроме Восточный госкомиссия приняла решение на вывоз ракеты космического назначения с 36 космическими аппаратами "Ван Вэб" на стартовый комплекс 28.06.2021 в 01:00 мск", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

1 июля с космодрома Восточный запланирован запуск британских спутников связи OneWeb. На сегодняшний день группировка британских аппаратов на низкой околоземной орбите насчитывает 218 спутников, планируется запуск сотен других. Предстоящий запуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите до 254.

Работы ведутся по контракту компании "Главкосмос" с Arianespace (оператор запуска) и компанией Starsem.