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Госкомиссия одобрила вывоз ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс" на Восточном

Запуск космического грузового корабля запланирован на 30 июня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-17" на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу.

"На Байконуре Госкомиссия приняла решение на вывоз ракеты космического назначения с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" на стартовый комплекс 27 июня 2021 года", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Запуск космического грузового корабля запланирован на 30 июня. "Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и др.), а также для корректировки ее орбиты.

Ранее заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев сообщил, что "Прогресс МС-17" также доставит российские продукты для астронавта NASA Марка Ванде Хая и представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

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Россия
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