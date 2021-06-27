Ракету "Союз-2.1а" установили на стартовый стол Байконура перед запуском "Прогресса МС-17"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", пуск которой намечен на 30 июня, установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

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"В соответствии с решением государственной комиссии, 27 июня 2021 года ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31", - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня. Старт запланирован на 02:27 мск 30 июня. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-17".

Грузовой корабль доставит на станцию 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также более 1 500 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, стандартные рационы питания, свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции, средства медицинского контроля.