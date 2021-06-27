Китай опубликовал четыре новых видео работы миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китайское национальное космическое агентство (CNSA) опубликовало четыре новых видео работы миссии "Тяньвэнь-1" на Марсе. Ролики были размещены в воскресенье на официальном сайте Центрального телевидения Китая.

Первое видео продолжительностью 23 секунды было снято 15 мая во время посадки китайского аппарата "Тяньвэнь-1" на поверхность Марса, на нем показан момент раскрытия парашюта посадочного модуля. Второе видео длиной 30 секунд снято 22 июня, оно демонстрирует, как китайский марсоход "Чжужун" сходит с посадочной платформы и приступает к исследованию поверхности планеты.

Третий и четвертый ролик продолжительностью 12 и шесть секунд соответственно были сняты 1 июня, на них запечатлены перемещение марсохода по поверхности Красной планеты и момент, когда "Чжужун" делает "селфи" рядом с посадочным модулем. Фотография была опубликована 11 июня. Как ранее сообщило CNSA, чтобы сделать этот снимок, марсоходу пришлось отъехать примерно на 10 м на юг от посадочной платформы, оставить камеру на поверхности и вернуться на исходную позицию.

Согласно Китайскому национальному космическому управлению, к 27 июня марсоход "Чжужун" проработал на поверхности планеты 42 марсианских дня (один земной день и 37 минут). За это время он преодолел 236 м.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на поверхность планеты, что стало первой посадкой китайского космического аппарата на Марсе. Входящий в ее состав марсоход "Чжужун" будет заниматься исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Период работы марсохода на поверхности планеты составит 92 земных дня.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале станция достигла орбиты Марса.