Обсерватория "Спектр-РГ" открыла 18 формирующихся суперскоплений галактик

ТАСС, 28 июня. Телескоп eROSITA, установленный на российско-немецкую космическую обсерваторию "Спектр-РГ", обнаружил сразу 18 крупных суперскоплений галактик, которые еще не завершили свое формирование. Об этом сообщили в понедельник участники миссии на пресс-брифинге на ежегодной встрече Европейского астрономического сообщества (EAS).

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"Главная задача eROSITA заключается в проверке основополагающих космологических теорий с рекордно высокой точностью. В частности, мы планируем максимально точно измерить долю видимой материи во Вселенной, для чего нам нужно изучить все крупные скопления галактик мироздания. Пока изучили только небольшой уголок ночного неба, но нам уже удалось открыть 18 формирующихся суперскоплений галактик", - заявила научный сотрудник Института внеземной физики в Гархинге Эзра Бюльбюль.

По ее словам, эти открытия были совершены eROSITA еще в первый этап работы "Спектра-РГ", когда инструменты космической обсерватории проходили всесторонние проверки. Ученые выбрали небольшую область ночного неба, куда в это время смотрели инструменты, получили максимально детальные снимки этой зоны и попытались найти на них крупные скопления материи, в том числе большие группы галактик.

В общей сложности астрономам удалось открыть в этом уголке космоса несколько десятков тысяч галактик, излучающих большие количества рентгеновского излучения. Они были объединены в несколько сотен скоплений подобных объектов, которые, в свою очередь, входили в состав 18 еще формирующихся суперскоплений галактик.

"Открытые нами суперскопления галактик встроены в еще более крупномасштабную структуру, "паутину Вселенной". Ее структура полностью соответствует тому, что предсказывают космологические модели. Изучение небольшой части этой "космической паутины" подтверждает, что за четыре года работы eROSITA сможет составить детальную крупномасштабную карту мироздания", - подытожила астроном.

Новый век рентгеновской астрономии

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Она была выведена в космос два года назад, а в конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2, где притяжения Земли и Солнца уравновешиваются.

Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия завершена в конце мая прошлого года) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.

Первый обзор неба был успешно подготовлен инструментами "Спектра-РГ" в середине прошлого лета. Астрономам удалось обнаружить на ночном небе свыше миллиона галактик и других объектов, излучающих в рентгене, подавляющее большинство которых было раньше неизвестно ученым.