{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Япония в 2024 году планирует отправить космический аппарат к спутнику Марса

В рамках этой миссии к 2029 году планируется получить образцы грунта с Фобоса

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований в 2024 году планирует отправить космический аппарат к одному из двух спутников Марса - Фобосу. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в рамках этой миссии к 2029 году планируется получить образцы грунта с Фобоса. Сообщается, что соответствующая инициатива во вторник обсуждалась на заседании правительственной комиссии по развитию космической отрасли, в котором принял участие премьер-министр Ёсихидэ Суга.

В декабре прошлого японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") доставил на Землю фрагменты астероида Рюгу. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку поверхность астероида и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.

Теги
ЯпонияСуга, Ёсихидэ
Частная компания из РФ поможет вывести зарубежные наноспутники на "Союзе" в 2022 году
Их интеграцию и отделение обеспечат контейнеры компании ООО "Аэроспейс кэпитал"
Читать полностью