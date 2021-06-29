СМИ: Япония в 2024 году планирует отправить космический аппарат к спутнику Марса

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Японское агентство аэрокосмических исследований в 2024 году планирует отправить космический аппарат к одному из двух спутников Марса - Фобосу. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в рамках этой миссии к 2029 году планируется получить образцы грунта с Фобоса. Сообщается, что соответствующая инициатива во вторник обсуждалась на заседании правительственной комиссии по развитию космической отрасли, в котором принял участие премьер-министр Ёсихидэ Суга.

В декабре прошлого японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") доставил на Землю фрагменты астероида Рюгу. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку поверхность астероида и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.