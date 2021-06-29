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SpaceX перенесла на 30 июня запуск ракеты с частными и государственными микроспутниками

Изначально предполагалось, что запуск состоится 29 июня, но, по данным компании, он был отменен примерно за 10 секунд до старта из-за помех в районе полета ракеты-носителя

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX перенесла на среду запуск 85 космических аппаратов, в том числе микроспутников, в рамках своей коммерческой программы. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник в ее Twitter.

Изначально предполагалось, что запуск состоится во вторник в 14:56 (21:56 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). По данным компании, он был отменен примерно за 10 секунд до старта из-за помех в районе полета ракеты-носителя.

Как пояснил в Twitter глава компании Илон Маск, запуск был отменен из-за того, что в свободной от полетов зоне в районе запуска был замечен самолет. Предприниматель посетовал на то, что для освоения космоса необходимо "провести масштабную реформу регулирующих органов".

В рамках перенесенного запуска SpaceX доставит на околоземную орбиту 85 космических аппаратов. В их числе несколько десятков коммерческих и государственных микроспутников, межорбитальные буксиры, а также три микроспутника Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет. Они будут выведены на орбиту приблизительно через час после запуска.

Теги
СШАМаск, ИлонКосмос
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