Грузовой корабль "Прогресс" запустят к МКС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" будет запущена в 02:27 мск в среду со стартовой площадки на космодроме Байконур. Примерно через девять минут она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-17".

"На 30 июня 2021 года с пусковой установки № 6 площадки №31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Полет корабля до Международной космической станции (МКС) вновь пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка с модулем "Поиск" запланирована примерно на 04:02 мск 2 июля.

Грузовой корабль доставит на станцию 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы "Родник", 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

На ракету-носитель "Союз-2.1а" нанесена символика Чувашии и изображение уроженца региона - летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Также на головном обтекателе находится изображение к 75-летию Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Еда для экипажа

По пожеланиям космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, которые сейчас находятся на борту МКС, на орбиту будут доставлены горчица, хрен столовый, кетчуп. Также на "Прогрессе" с Земли отправят свежие фрукты и овощи.

"Из списка, который составляют родственники, - сыр, копченые колбаски, чипсы куриные сыровяленые, коктейль студенческий оригинальный, миндаль жареный, смесь орехов с изюмом, фрукты сушеные, шоколад, мармелад, колбаски сырокопченые, сок апельсиновый с мякотью, сок березовый сочный, сок яблочный, конфеты "Белочка", "Мишка косолапый", цукаты из банана, клюква сушеная, курага и т. д.", - сообщил ранее ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

Также на грузовом корабле будут доставлены российские продукты для астронавта NASA Марка Ванде Хая и представителя JAXA Акихико Хосидэ.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты. Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Новицкий и Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.