Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры погибшего экипажа "Союза-11" перед полетом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал переговоры членов экипажа космического корабля "Союз-11" Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева с измерительным пунктом перед запуском.

Добровольский, Волков и Пацаев погибли 30 июня 1971 года во время возвращения на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11". После этого случая космонавты отправляются на орбиту в герметичных скафандрах.

В рассекреченных материалах можно прочитать, как шла подготовка к пуску "Янтаря" (позывной экипажа). В частности, космонавты закрывают люки, докладывают обстановку, сверяют время. Также "Заря" (измерительный пункт) рассказывает о медицинских показателях космонавтов. "У вас параметры отличные. И частота дыхания отличная. Пульс не превышает 76 у всех. Имейте ввиду это. Все это очень хорошо", - доложили с измерительного пункта. В процессе выведения космонавты докладывают, что видят небо, Солнце. "Небо более темное, чем на Земле", - рассказал космонавт.

Программа экспедиции "Союза-11" была рассчитана примерно на три недели. Ее главная задача заключалась в проведении стыковки с орбитальной станцией "Салют-1", которую не удалось осуществить в апреле 1971 г. Кроме того, экипаж должен был провести ряд научных, технических, биологических и медицинских экспериментов. 6 июня 1971 г. с Байконура стартовала ракета-носитель "Союз" с пилотируемым кораблем "Союз-11", на борту которого находились Добровольский, Волков и Пацаев. На следующий день корабль успешно пристыковался к "Салюту-1", где они полностью выполнили программу. 29 июня 1971 г. в 21:28 мск "Союз-11" штатно отстыковался от "Салюта-1", все системы корабля работали нормально. 30 июня в 01:10 мск включилась система ориентации корабля для направления его к Земле, двигательная установка "Союза-11" отработала положенное время. Все это время экипаж докладывал в Центр управления полетами о своих действиях.

В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 км радиосвязь с экипажем "Союза-11" внезапно прервалась. По данным телеметрии, аппарат штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в заданном районе Казахстана - в 176 км от Джезказгана (ныне Жезказган). Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа, открыв люк спускаемого аппарата, обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.

Предварительный медицинский осмотр показал, что экипаж погиб от резкого понижения давления в спускаемом аппарате (космонавты были без герметичных скафандров). Позже специальная правительственная комиссия, расследовавшая причины катастрофы, подтвердила, что космонавты погибли из-за разгерметизации аппарата в результате преждевременного открытия одного из вентиляционных клапанов (необходимы для выравнивания давления при спуске в атмосфере, открываются на высоте 4 км от поверхности Земли). Причиной их смерти стала взрывная декомпрессия.