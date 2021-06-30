Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала с Байконура к МКС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Это второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции (МКС) в 2021 году. Примерно через девять минут после старта корабль будет выведен на орбиту.

Сближение "Прогресса МС-17" с МКС пройдет по двухсуточной схеме, его стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента Международной космической станции запланирована примерно на 04:02 мск 2 июля.

На ракету-носитель "Союз-2.1а" нанесена символика Чувашии и изображение уроженца региона - летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Также на головном обтекателе находится изображение к 75-летию Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Грузовой корабль доставит на станцию 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник", 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.