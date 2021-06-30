Грузовой космический корабль "Прогресс МС-17" выведен на орбиту

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17", который должен доставить грузы на борт Международной космической станции (МКС), отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и начал автономный полет. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Сближение "Прогресса МС-17" с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка корабля с модулем "Поиск" запланирована на 04:02 мск 2 июля.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур в 02:27 мск. Это второй запуск российского грузового корабля к Международной космической станции в 2021 году.

Грузовой корабль доставит на станцию 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник", 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.