Китайская LandSpace завершила строительство первой очереди космического центра в Цзясине

ШАНХАЙ, 30 июня. /ТАСС/. Китайская частная космическая компания LandSpace завершила строительство и готовится ввести в эксплуатацию первую очередь проекта по созданию своего космического центра в городе Цзясин (восточная провинция Чжэцзян). Об этом сообщает в среду шанхайский информационный ресурс "Пэнпай".

Центр расположен в портовой зоне индустриального парка авиационно-космической промышленности города Цзясин. Он должен стать промышленной базой с полным циклом для проектирования, умного производства и испытания космического оборудования, в том числе крупных и средних ракет-носителей на жидком топливе.

Строительство центра будет проходить в несколько этапов. Первая очередь включала в себя сооружение помещения для сборки ракетных двигателей, мощностей для моделирования космических технологий, центра тестирования, а также вспомогательных объектов.

В ближайшие три года компания планирует завершить строительство цеха по сборке ракет-носителей, лаборатории полунатурного моделирования, лаборатории наземных испытаний ракетных двигателей, а также центра управления данными. Все это, пишет ресурс, позволит обеспечить разработку технологий, необходимых для развития проекта мощнейшей в Китае ракеты-носителя "Чжуцюэ-2" (ZQ-2) частного производства, созданной компанией LandSpace.

Запуск данной ракеты-носителя запланирован на текущий год. "Чжуцюэ-2" диаметром 3,35 метра достигает 49,5 метра в длину и весит 216 тонн. Она способна доставить полезный груз весом 4 тонны на солнечно-синхронную орбиту и 6 тонн - на низкую околоземную орбиту, то есть на высоту порядка 500 и 200 км соответственно. Запуск будет осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Строительство своего космического центра в городе Цзясин компания LandSpace начала в декабре 2019 года. Общий инвестиции в данный проект составят порядка 10 млрд юаней (около $1,5 млрд).