Запущенный с Байконура "Прогресс" сблизится со спутником Starlink и частью ракеты SpaceX

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Космический грузовой корабль "Прогресс МС-17", который в ночь на среду был запущен с космодрома Байконур, опасно сблизится с фрагментом ракеты Falcon-9 и спутником Starlink компании SpaceX Илона Маска в пятницу. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360°

Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360° Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

"По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), 2 июля 2021 года с запущенным транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-17" ожидается сближение космического аппарата спутниковой системы Starlink и фрагмента ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX", - отметили в Роскосмосе.

По предварительным данным, уточнили в госкорпорации, сближение со спутником Starlink 1691 произойдет в 00:32 мск ориентировочно на расстоянии около 1,5 км, через три минуты на расстоянии примерно 500 м с кораблем сблизится фрагмент американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2020 году. "Сближение произойдет за 3,5 часа до стыковки грузового корабля "Прогресс МС-17" с Международной космической станцией, запланированной в 04:02 мск 2 июля", - добавили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что российские средства контроля продолжают непрерывно отслеживать ситуацию.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур в 02:27 мск. Сближение корабля с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка корабля с модулем "Поиск" запланирована на 04:02 мск 2 июля.

Ранее начальник информационно-аналитического центра ЦНИИмаш Игорь Бакарас в интервью ТАСС рассказал, что на орбитах Земли находятся около 3 тыс. тонн действующих аппаратов и около 7 тыс. тонн космического мусора. По его словам, из-за роста числа многоспутниковых группировок ситуация в низкоорбитальной области Земли существенно осложнится. Он подчеркнул, что это может привести к заметному росту числа столкновений космических объектов в рассматриваемой области.