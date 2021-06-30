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SpaceX запустила ракету-носитель с частными и государственными микроспутниками

Запуск ракеты 29 июня был отменен примерно за 10 секунд до старта из-за того, что в бесполетной зоне вокруг космодрома был замечен самолет

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск 85 космических аппаратов, в том числе микроспутников, в рамках своей коммерческой программы. Трансляция ведется на сайте компании.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 15:31 по времени Восточного побережья США (22:31 мск). Во вторник запуск был отменен примерно за 10 секунд до старта из-за того, что в бесполетной зоне вокруг космодрома был замечен самолет.

SpaceX доставит на околоземную орбиту 85 космических аппаратов. В их числе несколько десятков коммерческих и государственных микроспутников, межорбитальные буксиры, а также три микроспутника Starlink, которые предназначены для обеспечения доступа в интернет. Они будут выведены на орбиту приблизительно через час после запуска.

Спустя приблизительно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя будет в автоматическом режиме посажена на площадку, расположенную на космодроме. Ранее данный элемент Falcon 9 уже неоднократно применялся при запусках.

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