Доля РКК "Энергия" по доставке и возвращению экипажей МКС упала в 2020 году на 34%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Доля Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которая производит пилотируемые корабли "Союз", по доставке и возвращению на орбиту экипажей Международной космической станции (МКС) в 2020 году упала до 66%. Об этом говорится в годовом отчете компании.

"Доля ПАО "РКК "Энергия" на рынке услуг по доставке и возвращению экипажей Международной космической станции в 2020 году сократилась со 100% до 66%", - говорится в документе.

Как уточнили на предприятии, такие показатели связаны с началом штатной эксплуатации американского корабля Crew Dragon.

"В части грузовых миссий на МКС доля Общества на рынке по количеству кораблей, запущенных к МКС, в 2020 году сократилась до 29%", - отмечается в документе.

В 2020 году к МКС было запущено два российских грузовых корабля "Прогресс МС", два американских Crew Dragon, два корабля США Cygnus и один японский HTV.