Первые четыре спутника OneWeb отделились от разгонного блока

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Первые четыре спутника связи OneWeb, запущенные в четверг с космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2.1б", выведены на орбиту. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

"Первые четыре спутника связи OneWeb, запущенные сегодня с космодрома Восточный, успешно отделились от разгонного блока "Фрегат", - указывается в посте.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 15:48 мск. Выведение аппаратов разгонным блоком займет около четырех часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 254.