Оборудование для съемок фильма "Вызов" доставили на борт МКС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Оборудование для съемок фильма "Вызов" доставлено на борт Международной космической станции. Об этом говорится в данных, продемонстрированных во время трансляции стыковки грузового корабля "Прогресс МС-17" с МКС.

Согласно данным, на борту корабля находится 13,75 кг оборудования для проведения эксперимента "ЦР Вызов". Всего на "Прогрессе" 101,32 кг оборудования для экспериментов. Ранее в Роскосмосе сообщали о доставке грузов для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов "Нейролаб", "Коррекция", "Биориск", "Константа-2", "Пробиовит" и "УФ-атмосфера".

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.