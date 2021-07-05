Роскосмос пока не определил дату запуска модуля "Наука" к МКС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Решение о дате запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к МКС будет принято после заседания технического руководства. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роскосмоса.

"Дата запуска МЛМ "Наука" будет определена после заседания технического руководства, которое намечено на 6 июля", - сказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о переносе запуска МЛМ с 15 на 21 июля.

В конце июня в Роскосмосе сообщили о завершении сборки и испытаний модуля "Наука", головного обтекателя и переходного отсека в составе космической головной части. Позже головную часть отправили на заправку топливными компонентами и сжатыми газами. 1 июля в пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили, что МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус Ракетно-космической корпорации "Энергия" для устранения замечания.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.