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Вертолет Ingenuity совершил девятый полет над поверхностью Марса

Он стал самым продолжительным за время его нахождения на планете

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity успешно совершил девятый полет над поверхностью планеты. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник в Twitter Лаборатории реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Продлившись 166,4 секунды, этот полет Ingenuity стал самым продолжительным за время нахождения вертолета на Марсе. Аппарат переместился более чем на 600 м со скоростью 5 м/с. При этом он сделал несколько снимков, в том числе собственной тени на поверхности планеты. В NASA отметили, что это был "наиболее сложный" к настоящему моменту полет Ingenuity.

Вертолет, создание которого обошлось в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро 18 февраля вместе с марсоходом Perseverance. NASA рассчитывает использовать Ingenuity для изучения тех районов, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач. Цель миссии марсохода - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, впервые взлетел на высоту 3 м и опустился обратно 19 апреля. Его полет тогда продолжался всего 39,1 секунды.

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