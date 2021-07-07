Рогозин заявил, что неизвестный объект сблизится с МКС 8 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Неизвестный объект приблизится к Международной космической станции (МКС) днем в четверг, российские средства контроля следят за ситуацией, угрозы нет. Об этом сообщил в среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км. Вероятность столкновения 1.28Е-05. По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,584 км. Вероятность столкновения 3.12Е-11", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что российская сторона согласна только в оценке расстояния. "Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения", - пояснил он.

Ранее начальник информационно-аналитического центра АО ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас в интервью ТАСС рассказал, что российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора. В прошлом году специалистам пришлось дважды корректировать орбиту станции, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.