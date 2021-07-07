На Байконуре началась подготовка к заправке модуля "Наука" для МКС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Подготовка к заправке многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" началась на космодроме Байконур. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Модуль "Наука" на заправочно-нейтрализационной станции космодрома Байконур. Только что начали подготовку к заправке. Это важнейшая операция заключительного этапа подготовки МЛМ к запуску, по ходу которой можем подтвердить его дату", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, вечером после начала необратимых технологических операций дата запуска будет названа.

В конце июня в Роскосмосе сообщили о завершении сборки и испытаний модуля "Наука", головного обтекателя и переходного отсека в составе космической головной части. Позже головную часть отправили на заправку топливными компонентами и сжатыми газами. 1 июля в пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили, что МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус Ракетно-космической корпорации "Энергия" для устранения замечания.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.