Запуск следующего корабля с грузами для МКС состоится 10 августа

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Очередная миссия по пополнению запасов на Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля Cygnus запланирована на 10 августа. Об этом сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"Это будет 16-я коммерческая миссия по доставке на МКС на корабле Cygnus корпорации Northrop Grumman ("Нортроп Грумман") припасов, приборов и материалов для исследований, а также оборудования для станции. Старт ракеты-носителя Antares ("Антарес") намечен 10 августа на 17:55 по времени Восточного побережья США (00:55 мск, 11 августа) с космодрома НАСА на острове Уоллопс у побережья штата Вирджиния", - уточнило NASA на своем сайте.

На борту Cygnus будут находиться в том числе 3D-принтер, в котором используется материал, имитирующий грунт Луны, аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода на космических кораблях с применением новых технологий, монтажный кронштейн, который предполагается установить на несущем каркасе солнечных панелей во время выхода в космос в конце августа.

Antares - двухступенчатая ракета, первая ступень которой оснащена российскими двигателями РД-181 разработки НПО "Энергомаш". Стыковка с МКС будет производиться с помощью руки-манипулятора Canadarm 2. По окончании миссии Cygnus заберет со станции мусор и отходы и спустя примерно две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.

Предыдущий запуск Cygnus состоялся 20 февраля, он отстыковался от МКС 29 июня. На станцию грузы также доставляют по контракту с NASA корабли Dragon компании SpaceX. На МКС вахту несут россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Шейн Кимброу, Марк Ванде Хай и Меган Макартур, француз Тома Песке и японец Акихико Хосидэ.