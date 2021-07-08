В Роскосмосе заявили об отсутствии опасности столкновения космического мусора с МКС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Неизвестный объект космического мусора не представляет опасности для Международной космической станции (МКС), коррекция ее орбиты проводиться не будет. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"По уточненным данным, некаталогизированный объект "космического мусора", который должен был сблизиться с Международной космической станцией в четверг, 8 июля 2021 года, в 16:16 по московскому времени, опасности не представляет", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что "вероятность столкновения с МКС нулевая, проведение маневра коррекции не требуется".

В среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что космический объект UNKNOWN пройдет на расстоянии 4,8 км от МКС. Он подчеркнул, что российская сторона согласна с американской только в оценке расстояния. При этом Рогозин уточнил, что в Роскосмосе угрозу не подтверждают и продолжают наблюдения.

Позже в Роскосмосе уточнили, что прогнозируемое минимальное расстояние, на которое неизвестный объект может приблизиться к МКС, сократилось с 4,6 до 1,5 км.

Ранее начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" (входит в Роскосмос) Игорь Бакарас в интервью ТАСС рассказал, что российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора. В прошлом году специалистам пришлось дважды корректировать орбиту станции, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.