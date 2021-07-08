Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX произвел в четверг отстыковку от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Отстыковка грузового корабля Dragon от МКС подтверждена в 10:45 по времени Восточного побережья США (17:45 мск)", - говорится в сообщении NASA в Twitter.

Изначально отделение корабля от станции для последующего возвращения на Землю было запланировано на 6 июля, однако дважды откладывалось из-за тропического шторма "Эльза" в районе ожидаемого места приводнения аппарата у берегов штата Флорида.

Принадлежащий компании SpaceX Dragon был запущен 3 июня с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Стыковка с МКС была произведена 5 июня. Корабль доставил примерно 3,3 тонны различных грузов - продовольствие, материалы для серии научных экспериментов, оборудование, а также две новые панели солнечных батарей iROSA, для установки и развертывания которых двум членам экипажа станции - американцу Шейну Кимброу и французу Тома Песке - потребовалось совершить три выхода в космос: 16 июня, 20 июня и 25 июня.

В настоящее время на МКС вахту несут, помимо Кимброу и Песке, россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.