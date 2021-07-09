В России разработают парашютную систему для возвращаемых ступеней космических ракет

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует заказать научно-исследовательскую работу по созданию парашютной системы для возвращаемых ступеней космических ракет. Разработкой системы займется холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех", сообщил журналистам гендиректор холдинга Игорь Насенков.

"Буквально месяц назад мы от Роскосмоса получили предварительный заказ на разработку технических требований к подобным парашютным системам, которые могут возвращать многоразовые ступени. Мы начнем научно-исследовательскую работу в этом году", - сказал он.

По словам Насенкова, пока никаких точных сроков создания парашютной системы нет.

В России разрабатывается метановая ракета "Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью. Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса. "Амур" с многоразовой возвращаемой первой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 тонны у ракет серии "Союз-2".

Многоразовые ступени космических ракет сегодня являются одним из основных трендов ракетостроения. В США в настоящее время возвращаемые ступени есть в ракетах Falcon компании SpaceX, в ракете New Shepard компании Blue Origin. Многоразовые ракеты также разрабатываются в Китае и Европе.