Грузовой корабль Dragon компании SpaceX приводнился у берегов Флориды

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon компании SpaceX приводнился в пятницу вечером в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида. Об этом сообщается в Twitter SpaceX.

"Приводнение Dragon подтверждено, - отмечается в записи. - Завершена 22-я миссия SpaceX по поставке грузов на Международную космическую станцию (МКС)".

Dragon спустя более месяца пребывания на орбите в четверг отстыковался от МКС. Ранее возвращение аппарата дважды переносилось из-за тропического шторма "Эльза" в районе ожидаемого места приводнения. Корабль доставил на Землю 2,4 тонны грузов со станции, в том числе результаты исследований.

Принадлежащий SpaceX Dragon был запущен 3 июня с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Стыковка с МКС была произведена 5 июня. Корабль доставил на станцию примерно 3,3 тонны различных грузов - продовольствие, материалы для серии научных экспериментов, оборудование, а также две новые панели солнечных батарей iROSA, для установки и развертывания которых двум членам экипажа станции - американцу Шейну Кимброу и французу Тома Песке - потребовалось совершить три выхода в космос: 16 июня, 20 июня и 25 июня.

В настоящее время на МКС вахту несут, помимо Кимброу и Песке, россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.