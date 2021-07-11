Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном поднялся в небо

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Самолет-носитель Eve с космолетом Unity-22 компании Virgin Galactic в воскресенье поднялся в небо с космопорта Америка в штате Нью-Мексико, чтобы совершить суборбитальный испытательный полет с экипажем. Об этом сообщил телеканал Fox News .

В полете принимает участие миллиардер, председатель правления компании Virgin Group Ричард Брэнсон. Самолет-носитель Eve, названный так в честь его матери Иветт Брэнсон, оторвался от взлетно-посадочной полосы в 10:40 по времени Восточного побережья США (17:40 мск).

Отстыковка аппарата от самолета-носителя произошла в 11:25 по времени Восточного побережья США (18:25 мск) на высоте около 15 км, сразу после этого на Unity-22 включился реактивный двигатель, чтобы достичь высоты 100 км. Космолет уже достиг линии Кармана, которая считается границей между земной атмосферой и космосом. После этого аппарат вернется на Землю и произведет посадку в космопорте Америка.

На борту Unity-22, помимо Брэнсона, находятся пять сотрудников Virgin Galactic - пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

Полет Virgin Galactic опередил на девять дней аналогичный запуск конкурентов из Blue Origin. 7 июня американский миллиардер, владелец компании Blue Origin Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом Марком на корабле New Shepard. Также с ними в космос отправится пока не названный человек, выигравший билет на аукционе за $28 млн, и 82-летняя американка Уэлли Фанк, которая в 1960-е годы была самой молодой выпускницей космической программы для женщин.